انتشلت مصالح الحماية المدنية ببلدية الأخضرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة مساء اليوم جثة شخص في العقد السادس من العمر من بئر مخصص للشرب.



وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة أن وحداتها بالأخضرية تدخلت في حدود الساعة الثامنة واربعة واربعون دقيقة من مساء اليوم لانتشال جثة شخص يبلغ من العمر 58 سنة، وقع في بئر عمقه، 11 متر به 8 أمتار مياه مخصص للشرب والواقع بمتطقة حزامة شمال مقر بلدية الأخضرية.



واستنادا لذات المصدر فقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أوعمران خليل بالأخضرية، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة