انتشلت مصالح الحماية المدنية ببلدية الاخضرية 45كلم غرب مقر ولاية البويرة مساء اليوم جثة شخص في العقد السادس من العمر من بئر مخصص للشرب.



وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة أن وحداتها بالاخضرية تدخلت في حدود الساعة الثامنة واربعة واربعون دقيقة من مساء اليوم لانتشال جثة شخص يبلغ من العمر 58 سنة، وقع في بئر عمقه، 11 متر به 8امتار مياه مخصص للشرب والواقع بمتطقة حزامة شمال مقر بلدية الاخضرية.



واستنادا لذات المصدر فقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى اعمران خليل بالاخضرية، في حين فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادثة