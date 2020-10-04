اعطى والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام اليوم اشارة انطلاق أشغال الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 900 عائلة عبر قرى اولاد قاسم ، اولاد طاجين و اولاد علي ببلدية سور الغزلان ب45كلم جنوب مقر ولاية البويرة، بعد أن خصص لانجازه مبلغ مالي يقدر ب 44 مليار سنتيم،و اطلع الوالي ذات الوقت على الظروف التي يعيشها السكان اين استمع الى انشغالاتهم التي تؤرق حياتهم، و عرج السيد الوالي زيارته الى بلدية سور الغزلان بتفقد الملعب البلدي لسور الغزلان حيث اطلع على حالة الجدار المحيط به وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي فريق سور الغزلان لكرة القدم حيث أعلن السيد الوالي ان ولاية البويرة عرفت صعود 6 فرق من الأقسام المختلفة مما يبعث بالتحفيز لمرافقتها و دعمها بصفة عامة.



و ذكر ذات الوالي أن ولاية البويرة بها 542 منطقة ظل استفادت في مجملها من 814مشروع تنموي بناءا على معيار انعدام بعض الضروريات كالمياه ، التطهير والعزلة حيث تم رصد مبلغ 215 مليار سنتيم لفائدة هذه المناطق في انتظار الصندوق الوطني لمناطق الظل الذي اقره رئيس الجمهورية بحيث من بين 814 مشروع تم تمويل 396 مشروع موزع على 250 منطقة ظل موزعة على كل بلديات الولاية . في حين سجل مؤخرا في شهر اوت 72 مشروع رصد له مبلغ قدره 8 ملايير سنتيم ،ومن بين المشاريع المسجلة انتهت الأشغال ب132 مشروع فيما ينتظر استلام باقي المشاريع قبل نهاية السنة الجارية ما عدا 72 مشروع المسجل مؤخرا سيستلم بداية الثلاثي الاول من سنة 2021.





