توفيت منذ ساعات ليلة الاحد الى الاثنين سيدة في حادث مرور مروع بمنطقة بئر القوسة بالماء الابيض شرق عاصمة الولاية تبسة فيما لفظت سيدة اخرى انفاسها الاخيرة بقسم الاستعجالات.



وبحسب بيان لخلية الاعلام لمديرية الحماية المدنية بتبسة فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض ليلة الأحد الى الإثنين 2020/10/04 لأجل حادث مرور، الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بالمكان المسمى بئر الڨوسة بالماء الابيض، بعد انحراف وانقلاب سيارة سياحية وسقوطها من أعلى جسر في واد جاف، اسفر الحادث عن وفاة إمرأة في عين المكان تبلغ من العمر حوالي 45 سنة تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة ويضيف بيان الحماية المدنية ان الحادث دث اسفر ايضا عن إصابة سيدة تبلغ من العمر حوالي 35 سنة حامل في شهرها التاسع توفيت رفقة جنينها على مستوى قاعةالاستعجالات الطبية بالجرف بتبسة و اصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 34 سنة و6 اطفال اعمارهم بين 02 عامين و 12 سنة، و تم اسعافهم وتحويلهم الى قاعة الاستعجالات الطبية بالجرف بتبسة.