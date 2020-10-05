ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة اليوم الإثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم الإثنين، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا الذي أثار ذعرا على نطاق واسع.

وقلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، وهو ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، إذ ربح 84 سنتا بما يعادل 2.1 بالمائة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا، أو 2.5 بالمائة، إلى 37.96 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة بالمائة يوم الجمعة وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما جاء علاوة على مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محلللين قالوا إن صعود يوم الإثنين مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك. وتدعمت الأسعار أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم الإثنين، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أي ما يعادل ثمانية بالمائة من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.