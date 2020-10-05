قال الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة خص بها صحيفة "نيويورك تايمز"، إن النظام القديم الفاسد قد انتهى، معلنا عن ولادة "يوم جديد" للجزائر، مؤكداً أنّ الجزائر أصبحت حرة ديمقراطية.

وأعلن تبون، أنه قرر الذهاب بعيداً لخلق سياسة جديدة واقتصاد جديد، مؤكدا أنه "نحن نبنى نموذجاً جديداً هنا"،. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن التقاليد القديمة في الجزائر لا تموت بسهولة، التي شهدت ما يزيد عن 60 عاماً من القمع والتدخل والانتخابات المزورة وقلة الديمقراطية.