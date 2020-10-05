دعا وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، الأساتذة إلى "التجند مرة أخرى من أجل المدرسة الجزائرية ومن أجل أجيالنا الصاعدة في ظل استمرار وباء لم يتوقف عن حصد الأرواح ولو أنه فقد من شدته".

وقال واجعوط، في رسالة وجهها للمدرسين بمناسبة عيدهم العالمي، “اليوم نحتفي باليوم العالمي للمعلم، وأنها لمناسبة استغلها للوقوف وقفة عرفان لآلاف الأساتذة الذين يعملون بقطاع التربية الوطنية، وكنتم مرة أخرى في الموعد فمنكم من تطوع لتقديم الدروس عن بعد ومنكم من لبى نداء الواجب فأطر أبنائنا المترشحين للامتحانات ومنكم من بقي في عزلة تامة، كلها تضحيات نقدرها حق قدرها".

كما أكد الوزير أن "مهمة المدرسين تتمثل في ضمان تعليم لأطفالنا وغرس فيهم حب التعلم وجعلهم ينمون كفاءات تسمح لهم بالقيام بدور إيجابي في المجتمع والمساهمة في تقدمه". وأشاد وزير التربية بالمجهودات التي بذلها المدرسون بكل إتقان وإخلاص في "تكوين أطفالنا مهما كانت الصعاب"..