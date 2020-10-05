أعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي، اليوم الإثنين في ستوكهولم، أن جائزة نوبل في الطب لعام 2020 منحت لهارفي أليير ومايكل هوتون وتشارلز رايس لاكتشافهم في مجال التهاب الكبد الوبائي سي.

وقالت لجنة نوبل: "للمرة الأولى في التاريخ، يمكن الآن الشفاء من فيروس التهاب الكبد سي. وأكدت الاكتشافات الطبية للحاصلين على الجائزة عن السبب الجذري للحالات المتبقية من التهاب الكبد المزمن وجعلت من الممكن إجراء اختبارات الدم والأدوية الجديدة التي أنقذت حياة الملايين".