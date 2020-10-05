وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نداء إلى الفلاحين تحثهم على التحلي باليقظة بخصوص مخاطر الجراد المحلي في منطق التكاثر الزراعية.

وأوضحت الوزارة في منشور لها على الصفحة الرسمية عبر "الفايسبوك" تحت عنوان"نداء لليقظة" أن الظروف المناخية التي سادت مؤخرا والمتمثلة في تساقط الأمطار والانخفاض الطفيف في درجات الحرارة ، قد تِؤدي إلى تكاثر الجراد المحلي على مستوى المناطق الزراعية الخريفية.

وأوصت الوزارة جميع الفلاحين، بأنه ولتجنب انتقال الجراد المحلي إلى المساحات المزروعة، إلى توخي الحيطة والحذر من خلال زيادة المراقبة خاصة حول المناطق المزروعة والإبلاغ عن أي ظهور لهذه الحشرة الضارة لدى مصالح حماية النباتات من أجل التدخل في أقرب الآجال للمعالجة الضرورية للحقول.