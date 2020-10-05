أكد وزير النقل، لزهر هاني، أن الجوية الجزائرية لا تملك الإمكانيات لتغطية الطلب على مستوى 36 مطارا متواجدا على التراب الوطني الشاسع الذي يحتل فيه النقل الجوي دورا استراتيجيا.

وقال وزير النقل لفوروم الإذاعة الجزائرية اليوم الإثنين، أن قرار استحداث شركة نقل جوي عمومية تتكفل بالخطوط الداخلية جاء نظرا للصعوبات التي واجهتها شركة الخطوط الجوية في تسيير النقل الدولي والداخلي، مشيرا إلى أن فتح المجال الجوي أمام الخواص لن يقتصر فقط على الخطوط الداخلية بل يتعداه إلى النقل الدولي.

وشدد وزير النقل على أن قطاع الملاحة الجوية مفتوح للخواص على مستوى الخطوط الداخلية والدولية، موضحا أن مجلس الوزراء اتخذا قرارا بإنشاء شركة داخلية عمومية تتولى النقل الجوي في الداخل وفسح المجال للجوية الجزائرية لتتولى تسيير الخطوط الدولية.