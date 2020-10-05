تنقل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي، صباح اليوم الإثنين، إلى قسنطينة، لمتابعة مشروع ستة آلاف وحدة سكنية بصيغة الإيجار بالرتبة.

وحسب بيان وكالة عدل المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، جاءت هذه الزيارة، لتفقد سير الأشغال بمعية المدير العام المساعد والمدير المركزي لسير العمليات، وأضاف ذات البيان، أن المسؤول الأول عن الوكالة خص زيارته للموقع، بتفقد سير الأشغال في 3000 وحدة سكنية المبرمجة للتسليم، أين حث مؤسسات الإنجاز، على تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية والربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء، بهدف تسليمها في أقرب الآجال مع ضمان النوعية.

وطالب ذات المسؤول، جميع مؤسسات الإنجاز بتعزيز الورشات بالوسائل البشرية والمادية اللازمة. ومن جهة أخرى، ألزم المدير العام مؤسسات الإنجاز المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية، باعتماد نظام عمل قائم على إنهاء الأشغال تجزئة بتجزئة.

كما التقى المدير العام بهذه المناسبة، مع ممثلي المكتتبين، وتركز اللقاء حول أهم انشغالاتهم المتعلقة بتقدم الأشغال ومواعيد تسليم السكنات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بعملية التوزيع. وأكد المدير العام للوكالة، لممثلي المكتتبين، متابعته شخصيا لتقدم الأشغال بهذا الموقع والتكفل بانشغالاتهم المطروحة.