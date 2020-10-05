كشف وزير النقل لزهر هاني اليوم الإثنين بالجزائر أن تكلفة إنجاز ميناء الجزائر للوسط تتراوح حسب التقييم الأولي للمشروع ما بين 5 و 6 مليار دولار.

و قال هاني في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية خلال فوروم الإذاعة الوطنية أن تكلفة مشروع ميناء الجزائر للوسط المرتقب انجازه بمنطقة الحمدانية بشرشال (تيبازة) "سيكلف حسب الدراسة الأولية للمشروع مبلغ يتراوح ما بين 5 و 6 مليار دولار و سيتم ربطه بخط للسكة الحديدية" يمتد إلى غاية عواصم الدول الإفريقية المتاخمة للحدود الجنوبية للبلاد.

وأضاف الوزير أن هذه المنشأة الإستراتيجية من شأنها معالجة 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويا وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي.

و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء نهاية أوت الماضي بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني المكلف بالإنجاز، كما خصص خلال جلسة عمل عقدها في 24 سبتمبر الماضي محورا لمناقشة تفاصيل هذا المشروع.