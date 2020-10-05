ألقت مصالح الشرطة للأمن الحضري 15 لأمن ولاية وهران أمس الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في قضية سرقة مجوهرات من داخل مسكن قيمتها 400 مليون سنتيم، في وقت استرجعت فيه مبلغا ماليا من عائدات السرقة يفوق 27 مليون سنتيم.

وتقدمت ضحية إلى مصالح الشرطة سالفة الذكر بشكوى أوردت فيها أن أشخاصا استغلوا غيابها عن منزلها لينفذوا عملية سطو عليه واستولوا على مجوهرات بقيمة 400 مليون سنتيم، وعلى إثرها تمت مباشرة التحريات الأولية التي كشفت عن هوية ثلاثة متورطين ألقي عليهم القبض تباعا بعد وضع خطة محكمة مع استرجاع مبلغ مالي من عائدات المسروقات قدره 27.5 مليون سنتيم.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد ثلاثتهم سيقدمون بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران للمتابعة القضائية.

وفي سياق ذي صلة، أوقفت مصالح الشرطة للأمن الحضري 17، شخصا معتاد الإجرام متورط في عدة قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد وانتهاك حرمة منزل، وهذا بناءا على عدة شكاوي تقدم بها ضحاياه.

وبعد اقتياده للمصلحة والتحقيق معه تبين أنه محل أمر بالقبض عن قضية سرقة ليتم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة