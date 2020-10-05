أكد لاعب الوسط حسام عوار بقاءه مع نادي ليون الفرنسي عشية إقفال باب الانتقالات.

وقال عوار لقناة "تيليفوت" على هامش مباراة فريقه مع مرسيليا التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري المحلي وسجل فيها من ضربة جزاء: "أشعر أنه بمقدوري تقديم المزيد لهذا النادي والفريق، أردت إكمال المسيرة مع النادي الذي تكونت في صفوفه".

وكان اللاعب البالغ 22 عاما الذي يشارك الإثنين في أول تجمع له مع المنتخب الفرنسي، مرشحا للرحيل عن ليون الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.