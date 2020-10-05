كشف وكيل الجمهورية، لدى محكمة بومرداس، بعض تفاصيل مقتل الفتاة شيماء على يد وحش بشري.

وحسب المتحدث، الذي نشط ندوة صحفية اليوم، فإن المعني تقدم صبيحة يوم 2 أكتوبر من مصالح الدرك ليبلغ عن قيام مجهولين حسبه بحرق الفتاة بمحطة البنزين المهجورة، أثناء غيابه لإحضار الأكل.

غير أنه بعد التحقيق اعترف باستدراجه لها لهذا المكان واغتصابها والاعتداء عليها بسكين ثم حرقها. ليقرر بعدها قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت، بتهم الاغتصاب والقتل مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل والتعذيب والأفعال الوحشية.