قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه من المقرر إدخال لقاح "سبوتنيك ـ" V ضد فيروس كورونا في التداول العام في نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

وقال موراشكو للصحفيين: "نخطط أن يبدأ الإدخال المباشر للتداول المدني في الأيام الأخيرة من أكتوبر أو أوائل نوفمبر".

وأوضح أن الطلب على اللقاح ضد فيروس كورونا، داخل روسيا وخارجها، مرتفع للغاية. وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية للقاح فيها، وفي أمريكا اللاتينية من المتوقع أن تجري التجارب كذلك في البرازيل والمكسيك.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.