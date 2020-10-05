تم تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات وتقليد أختام الدولة، حسبما علم اليوم من بيان خلية الإعلام بأمن ولاية المسيلة تلقت " الخبر " نسخة منه . واستنادا إلى ذات البيان ، فإن الشبكة التي تمكنت من الكشف عنها مصالح أمن دائرة جبل مساعد جنوبي ولاية المسيلة، تتكون من 44 شخصا من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة ، كانت تنشط بكل من ولايات المسيلة، وهران، سطيف، برج بوعريج ميلة، باتنة، تبسة، البليدة، أدرار و بسكرة .

وحسب ذات البيان ، فقد تم خلال سرد تفاصيل وملابسات الكشف عن هذه الشبكة وخارطة طريق سيرها عبر هذه الولايات، استرجاع 25 مركبة من مختلف الأنواع والماركات بالإضافة إلى وثائق رسمية مزورة وأختام هيئات عمومية وغيرها.