توفي عاملان من المصالح التقنية بمصنع سفيتال في ظروف لم تتبين حقيقتها بعد ، أحدهما يبلغ من العمر 43 سنة و الأخر 45 سنة، متزوجان تاركا وراءهما أرملتين و أيتام ، الحادث المأساوي وقع ليلة الأحد إلى الإثنين في حدود الثامنة و النصف ليلا حيث عثر عليهما جثتين هامدتين .

مصالح الحماية المدنية تنقلت على جناح السرعة إلى المقر حيث تم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خليل عمران في الوقت الذي قررت مصالح الأمن فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث المأساوي خاصة و أن البعض يشير إلى تعرضهما إما لصعق كهربائي أو اختناق بالغاز .

عمال المصنع عبروا صبيحة اليوم عن تأثرهم العميق بوقع الحادث حيث وقفوا دقيقة صمت ترحما على روحيهما .