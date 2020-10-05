كشفت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الإثنين، عن آخر حصيلة للجائحة في 24 ساعة الماضية.

وحسب اللجنة العلمية فقد تسجيل 134 إصابة جديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 52270 حالة.

كما أعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1768 حالة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 36672 حالة بعد تسجيل 94 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة الأخيرة، كما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة.