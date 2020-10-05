صرح وزير التجارة كمال رزيق في تصريح نهاية زيارته التفقدية لبعض مرافق قطاعه اليوم الإثنين بالمدية مطمئنا بأن قطاع الصادرات بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا شيئا فشيئا، كاشفا عما آتخذ من إجراءات لفائدة المصدرين و منذ مجيئ الحكومة الحالية في جانفي المنصرم قال الوزير " قمنا بإجراءات أولها إنشاء لجنة الإصغاء إلى المصدرين والإستماع إلى كل ما يعترض عملهم وأتخذنا إجراءات لتذليل كل الصعاب أمامهم بالتدخل لدى الولاة والوزراء على المستويين الحلي والمركزي لرفع كل الحواجز ،والأمر الثاني ،الذي وقفنا عليه أننا وجدنا 8000 فاتورة موضوعة بالوزارة فيما يتعلق بتعويضات نفقات النقل للتسوية فيما لسنوات من 2016 إلى 2019 وتمكنا من تسويتها كما وعدنا قبل نهاية جوان المنصرم هناك من حصل على مستحقاته و بعض الحوالات على مستوى الخزينة والأخرى على مستوى المراقب المالي،ونحن الآن بصدد تسوية فواتير تعويضات النقل لسنة 2020" .

وفي السياق ذاته كشف الوزير عن مشروع لإصلاح منظومة التعويض موضحا " نحن بصدد وضع آخر الرتوشات المتعلقة بإصدار قرار وزاري مشترك مع وزارة المالية لمراجعة نسبة واحدة هي 50 بالمئة وسقف التعويضات،برفعه إلى مليار واقترحنا تعويضات اخرى كما تم آستحداث السجل التجاري المتخصص ضمن مسعى ضبط عمليات الإستيراد مقابل سجل تجاري للتصدير بإمكان حامله تصدير أي منتوج في متناوله وحسب رؤيته لمصلحته عدا قلة تعد على الأصابع وبالانتهاء منه سيتم نشره وأطمئن المصدرين بأن خيرا كبيرا ينتظرهم".

كما كشف الوزير عن وجود آتفاقيات مبدئية تشمل 53 دولة إفريقية باتت أسواقها الإستراتيجية بضمها لأزيد من مليار مستهلك في متناول المصدرين الجزائريين،مؤكدا على أن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ستبلغ خلال السنة القادمة 2021 زهاء الخمسة ملايير دولار ستكون قفزتها بمثابة التعويض عما خلفته جائحة كورونا من سلبيات و آثار على الإقتصاد وحركة الصادرات.