انطلق، اليوم الإثنين، تربص المنتخب الوطني تحسبا للمواجهتين الوديتين ضد نيجيريا والمكسيك في 9 و13 أكتوبر الحالي.

وشرع الطاقم الفني للمنتخب الوطني تحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي، والمكون من المساعدين مجيد بوقرة، سيرج رومانو، عمارة مرواني ومدرب الحراس عزيز بوراس ومحلل الفيديو زهير بن سديرة، في العمل حسب ما كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك.

كما بدأ الـ24 لاعبا المستدعون في التوافد إلى مقر التربص للشروع في تحضير وديتي نيجيريا والمكسيك.