تم تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالآتي:

الجزائر : 5.602 (29 )

البليدة : 4.211 (11)

وهران : 4.006 (7)

سطيف : 3.263 (3)

باتنة : 1.928 (5)

بجاية : 1.879 (7)

قسنطينة : 1.679 (1)

عنابة : 1.494 (1)

تيبازة : 1.437 (3)

تلمسان : 1.348 (0)

المسيلة : 1.332 (3)

تيزي وزو : 1.330 (5)

البويرة : 1.323 (1)

بسكرة : 1.318 (5)

ورقلة : 1.300 (6)

الجلفة : 1.202 (0)

جيجل : 1.137 (13)

الوادي : 1.106 (0)

بومرداس : 1.081 (3)

تبسة : 979 (4)

تيارت : 949 (0)

المدية : 801 (3)

عين الدفلى : 776 (1)

مستغانم : 766 (2)

أم البواقي : 735 (2)

الأغواط : 697 (0)

سكيكدة : 691 (0)

عين تموشنت : 687 (4)

أدرار : 646 (2)

خنشلة : 597 (0)

قالمة : 539 (0)

سوق أهراس : 442 (0)

غرداية : 439 (0)

تيسمسيلت : 432 (1)

ميلة : 429 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 420 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 333 (0)

الطارف : 305 (11)

نعامة : 264 (1)

الشلف : 240 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 213 (0)

تندوف : 205 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 136 (0)

سعيدة : 72 (0)