أعلن حزب طلائع الحريات تأجيل عقد مؤتمره الأول بسبب تماطل مصالح ولاية الجزائر في منح وصل لتنظيم الاجتماع.

وأكد الحزب في بيان له، اليوم الإثنين، أنه أودع يوم 8 سبتمبر الماضي لدى المصالح المختصة لولاية الجزائر، تصريحا يعبر عن نيته في عقد مؤتمره الأول يومي 9 و10 أكتوبر الحالي، بمدرسة الفندقة والإطعام بعين بنيان، حيث كان من المفترض أن تسلم المصالح المختصة على الفور وصلا لمنظمي الاجتماع.

وأضاف الحزب أن " مسؤولي الحزب المؤهلين قد حاولوا مرارا ودون جوى، الاستعلام لدى مديرية التنظيم لولاية الجزائر، وكذا لدى المديرية العامة للحريات العمومية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران، إلا أن محاولاتهم تقف عند أمانتي المديريتين، دون أن يكترث أي مسؤول بالتكفل بذلك".

وعبر الحزب عن أسفه باعتبار أن "ولاية الجزائر لم تبلّغ موافقتها على عقد المؤتمر الأول للحزب للمسؤولين المعنيين إلا يوم الأحد 4 أكتوبر، أي بعد 26 يوما من إيداع التصريح لدى مصالح الولاية، وأربعة أيام فقط من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر".

واعتبر "طلائع الحريات" تصرفات الإدارة غير مطابقة للقانون، إزاء حزب سياسي معتمد، مقررا تأجيل عقد المؤتمر إلى تاريخ لاحق.