أعلن رئيس الحكومة التونسي السابق، إلياس الفخفاخ، اليوم الاثنين، أنه أصيب وأفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكد الفخفاخ، الذي ترأس الحكومة التونسية من فيفري إلى سبتمبر الماضيين، في تدوينة على موقع فيسبوك، أن وضعيته الصحية وأفراد عائلته في تحسن.

كما خضع رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، لاختبار الكشف عن الفيروس، والذي جاءت نتيجته سلبية، بحسب ما صرح به، اليوم، المستشار في الشؤون الاجتماعية لدى رئاسة الحكومة، سليم التيساوي.

وقال إن جميع المستشارين والموظفين في رئاسة الحكومة خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالتي إصابة بكورونا.

وكانت وزارة الوظيفة العمومية التونسية قد أعلنت، أمس الأحد، عن توقيت إداري جديد سيتم العمل به ابتداء من يوم غد الثلاثاء،

وإلى غاية 31 أكتوبر الجاري، باعتماد الحصة الواحدة بالتناوب بين فريقين وعلى فترتين، وذلك في اطار اجراءات الحد من عدوى فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن 2509 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" سجلت يومي 2 و 3 أكتوبر. وسجلت تونس، منذ شهر فيفري الماضي، 22 ألفا و230 إصابة، منها 321 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات يفوق 440 مريضا، 116 منهم بأقسام العناية المركزة و45 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.