نجح أفراد الشرطة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بشـار، في توقيف مشتبه بهما تورطا في قضايا السرقات بالخطف للحقائب اليدوية للفتيات، باستعمال دراجة نارية لتسهيل فرارهما.

وحسب بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بشار فإن عملية توقيف المشتبه بهما جاءت بناء على تلقِّي الأمن الحضري السابع، بلاغا من طرف فتاتين مفاده تعرضهما لسرقة أغراضهما الشخصية عن طريق الخطف (هاتف نقال + مبلغ مالي) من طرف شخصين مجهولين كانا على متن دراجة نارية، يرتديان كمامات طبية لغرض التمويه، على الفور، وباستغلال كافة المواصفات المقدمة من طرف الضحيتين، تم توزيع أفراد الشرطة على مستوى إقليم الاختصاص، وتكثيف الأبحاث والتحريات، والتي مكنت وفي ظرف وجيز، من توقيف المشتبه بهما على متن دراجة نارية، يتعلق الأمر بشابين (19 و 21 سنة) مسبوقان قضائيا، أين تم استرجاع المسروقات، كما مكنت عملية تفتيش المنزل الخاص بأحد المشتبه بهما، بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، من حجز 03 هواتف نقالة محل سرقة عن قضايا سابقة.

وأفاد بيان أمن ولاية بشار أنه استمرارا للتحري مع المشتبه بهما الموقوفين، واستغلالا للمواصفات المحددة ضمن محاضر شكاوى ضحايا سابقين، مودعة على مستوى فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري 07، تبين أن المشتبه بهما قاما باقتراف أفعال إجرامية مماثلة، حيث وصل عدد القضايا إلى 07 قضايا إجرامية تتعلق بالسرقة بالخطف والتعدد، وهو الأمر الذي تبين من خلال تعرف الضحايا على المشتبه بهما الموقوفيْن، حيث كانا يستغلان ظرف انعدام الحركة واختيارهم لأماكن معزولة وارتداء كمامات طبية لإخفاء ملامحيهما، لاستهداف فئة النساء وخطف حقائبهن اليدوية.

إلى ذلك، وبتنسيق الجهود مع مختلف مصالح أمن الحواضر عن طريق نشر الأوصاف للمشتبه بهما، تبين أنهما قاما بارتكاب أفعال إجرامية في مناطق مختلفة من مدينة بشـار، تمثلت في: 04 قضايا سرقة بالخطف باختصاص الأمن الحضري 09، قضية السرقة بالتعدد على مستوى الأمن الحضري 01، كما سجل الأمن الحضري 04 قضية السرقة بالتعدد ضدهما، كلها قضايا إجرامية مقترفة من طرف المشتبه بهما الموقوفين، وهذا بعد تعرف الضحايا عليهما، كما بينت التحريات حسب نفس البيان أنهما محل تعليمة نيابية عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، على مستوى الأمن الحضري 05 عن جرم المشاركة في الضرب والجرح العمديان بالسلاح الأبيض.

وكشف مضمون البيان أنه بعد استيفاء إجراءات التحري في قضايا الحال، تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.