تطورت الأمور بسرعة في بلدية مشدالة بشرق مقر ولاية البويرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تحولت وقفة احتجاجية لعائلات موقوفين متهمين بالضلوع في أعمال عنف، إلى مشادات شديدة العنف أسفرت عن عودة التراشق ما أسفر عن إصابة شاب على مستوى العين وإصابة عشرات المواطنين، وجرح 6 من عناصر الشرطة.

كما تعرضت سيارة تابعة للأمن الوطني إلى محاولة حرق بعد قذفها بمولوتوف. وأغلقت أعمال العنف أحد أهم الطرق الوطنية، حيث علق مئات المسافرين والناقلين عند طرفي الطريق الوطني رقم 26 والطريق الوطني رقم 5 بعد أن أقدم مواطنون على إضرام النار في العجلات ورمي الحجارة به. وقد تطورت الأمور بسرعة بعد بلاغ عن إصابة شاب على مستوى العين، أول أمس، وإيقاف 5 مشبه فيهم، ما دفع بأقاربهم للاحتجاج.

ومن جهة أخرى أفرجت مصالح الأمن عن شابين بعد توقيفهما ليلة أمس أين خضعا للاستجواب.

للإشارة فإن مدينة مشدالة ولثالث يوم تعيش أجواء مكهربة خاصة بحي الكابس، حيث اندلعت أعمال التراشق بعد أن تم منعهم من استكمال المسيرة السلمية التي باشروها، وتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع. كما تم تدعيم أمن دائرة مشدالة بفرق مكافحة الشغب.