تدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية ببلدية هواري بومدين بڨالمة، مساء اليوم، لنقل جثة شاب في الـ36 من العمر بعدما عُثر عليه مشنوقا بحبل إلى شباك الأمان لمنزله الكائن بحي عين حساينية بأعالي المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية المستقاة من عين المكان، فإن الضحية المتزوج الذي ترك وراءه زوجة وطفلا، يكون قد أقدم على فعلة الانتحار، بعد بلوغه أقصى درجات اليأس والتذمر، من الوضع الاجتماعي القاهر الذي يمر به.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة ڨالمة، للقيام بإجراءات التشريح القانونية، فيما فتحت مصالح الأمن بالمنطقة تحقيقا في الحادثة التي اهتز لها سكان بلدة هواري بومدين وعديد المناطق المجاورة لها.