أمضى بعد عصر يوم الاثنين ثنائي الهجوم محمد الأمين بلمختار 25 سنة وعبد الواحد بلغربي 29 سنة على عقدين جديدين مع نادي اتحاد بلعباس وذلك بعد اتصالات مكثفة كانت لهما مع مسيري نادي المكرة منذ أيام خلت.

وكان بلمختار القادم من أهلي البرج قد وقع لسنتين وهو نفس ما ينطبق على بلغربي بعد تمكن هذا الأخير من فسخ العقد الذي كان يربطه بشبيبة القبائل بالتراضي، مع الإشارة إلى الرغبة الكبيرة التي تحذوا إدارة إتحاد بلعباس منذ فترة لدعم القاطرة الأمامية خاصة بعد رحيل خيرة مهاجمي المكرة صوب أندية أخرى.