أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي اليوم الإثنين بمعسكر أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة لفك العزلة عن مناطق الظل وخصصت لذلك عدة برامج بدأت تظهر نتائجها في الميدان.



وأبرز الوزير شيعلي في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل الى الولاية أن الدولة “رصدت خلال الاشهر الماضية مبالغ مالية كبيرة عبر عدد من البرامج التنموية لفتح وتهيئة وصيانة الطرقات الريفية والبلدية والمسالك الريفية والغابية وتم الانتهاء من عدد معتبر من تلك الطرقات التي ساهمت في فك العزلة عن مناطق نائية وساهمت في إنعاش الحركة الاقتصادية بالعديد من جهات الوطن”.



وأبدى الوزير شيعلي ارتياحا لوتيرة إنجاز مشاريع الطرقات بولاية معسكر ومنها مشروع فتح وتهيئة مسالك ريفية وغابية بغلاف مالي بقيمة 1 مليار و 470 مليون دج من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الذي سمح بفك العزلة عن 53 منطقة ظل بالولاية.



وأشرف الوزير خلال هذه الزيارة على وضع حيز الخدمة عددا من مشاريع الطرقات البلدية والولائية والريفية التي تم فتحها أو تهيئتها أو صيانتها و استمع إلى انشغالات السكان الذين أبدوا ارتياحا لفك العزلة عن مناطقهم.