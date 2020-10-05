أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بكوفيد-19 أنه سيغادر المستشفى الإثنين في الساعة 22,30 (ت غ)، داعيا مواطنيه إلى عدم الخوف من فيروس كورونا المستجد، في حين اعتبر طبيب البيت الأبيض أن الملياردير الأمريكي "قد لا يكون تعافى تماما".



وكتب ترامب على تويتر "سأغادر مركز والتر ريد الطبي الرائع اليوم في الساعة 18,30. اشعر فعلا بأنني بخير. لا تخشوا كوفيد. لا تدعوه يسيطر على حياتكم"، مؤكدا أنه يشعر بأنه "أفضل مما كان عليه قبل عشرين عاما". وجاءت تغريدة ترامب بعيد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إصابتها بكوفيد-19.



ويبدي ترامب (74 عاما) تصميمه على العودة إلى حملته الانتخابية في مواجهة خصمه الديمقراطي جو بايدن البالغ 77 عاما. لكن طبيب البيت الأبيض شون كونلي اعتبر في وقت لاحق أن ترامب "قد لا يكون تعافى تماما" من كوفيد-19. وقال كونلي "حتى لو لم يكن تعافى تماما، فإن الفريق (الطبي) وأنا متوافقون على أن كل فحوصنا وخصوصا وضعه الصحي السريري، تتيح له العودة (إلى البيت الأبيض) في شكل آمن تماما".



وأضاف "سيتلقى عناية طبية من الدرجة الأولى على مدار الساعة"، لافتا إلى أن بعض العلاجات التي تلقاها ترامب لا تزال قيد الاختبار.