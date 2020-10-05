هلك شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح اليوم الاثنين إثر حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 11 بين تيارت وتاقدمت، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية للولاية.



وأوضحت ذات المصالح أن أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلوا اثر حادث اصطدام متعدد بين أربع سيارات والذي أدى إلى هلاك شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.



وأبرز ذات المصدر أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان.



وتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى "يوسف دمرجي" بعاصمة الولاية فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.



