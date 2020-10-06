أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بصبرة وأمن دائرة سبدو التابعين لأمن ولاية تلمسان شخصين مبحوث عنهما ومحل أوامر قضائية بالقبض. جاءت العملية الأولى خلال دورية شرطية في سبدو إثر توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة، فبعد تحويله إلى مقر أمن الدائرة للتحقق من هويته تبين أنه محل أمر بالقبض عن قضايا تهريب وتبيض الأموال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتقليد ختم الدولة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو. أما العملية الثانية التي عولجت من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لصبرة فتمت إثر توقيف مركبة يقودها شخص بالغ من العمر 44 سنة، ليتم تحويله إلى مقر الأمن للتأكد من هويته ليتبين أنه محل أمر بالقبض بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة عين تموشنت عن قضية جزائية، بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية.