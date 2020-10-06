سيتم قريبا استلام محطة جديدة لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بولاية تندوف، والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مديرية الطاقة بالولاية.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة التي تنجز بعاصمة الولاية بـ11 ميغاواط، كما أوضح رئيس مصلحة الكهرباء والغاز بمديرية الطاقة، مبروك شحامي.

وتعد هذه المنشأة الطاقوية الهامة واحدة من ضمن تسع محطات لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية التي كانت قد استفادت منها ولايات الجنوب في إطار اتفاقية لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة (فرع سونلغاز) مع خمس شركات وطنية مكلفة بالإنجاز، استنادا إلى ذات المسؤول.

وترمي هذه المشاريع الطاقوية إلى دعم قدرات إنتاج الكهرباء وتقليص فاتورة استهلاك مادة المازوت المستعملة في مجال إنتاج الكهرباء، حيث تسجل الولاية في هذا الصدد استهلاك يومي يزيد عن 6.000 لتر من هذه المادة، وهو ما يؤكد توجهات الدولة للمضي قدما في اعتماد الطاقات البديلة في إنتاج الكهرباء والتي سبق وأن حظيت من خلالها الولاية بمحطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاج بلغت 9 ميغاواط والتي توجد قيد الاستغلال .

وقد مكنت هذه المحطة التي أنجزت بمنطقة مركالة (10 كلم من عاصمة الولاية) من تحقيق نسبة 15 بالمائة من مجموع إنتاج الطاقة الكهربائية المستعملة بالولاية، وسمحت بتحقيق "قفزة نوعية" في الإنتاج العام من الكهرباء والذي بلغ 75 ميغاواط وساهمت في تقليص نفقات المحطة الرئيسية التي تعمل بالديازال من خلال خفض استهلاك مادة المازوت.

يذكر أن ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية بولاية تندوف خلال الصائفة الحالية بلغت أزيد من 75 ميغاواط أي بزيادة قدرت بـ 4.4 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة التي بلغت ذروة الاستهلاك بها 70 ميغاواط.

ودفعت هذه الوضعية بالمصالح المعنية إلى التفكير في توسيع إنتاج هذه الطاقة التي يتزايد عليها الطلب خاصة في فترة الصيف، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه هذه الولاية الحدودية.