أصيب 12 شخصا بجروح من بينهم حالة خطيرة، في حادث مرور وقع مساء أمس الإثنين بالقرب من حاسي لفحل 110 كلم جنوب غرداية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على بعد 10 كلم من المخرج الشمالي لبلدة حاسي لفحل، إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين مما أدى إلى إصابة 12 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 14 شهرا و 54 سنة، بصدمات مختلفة، ويوجد من بينهم سائق إحدى المركبات في حالة خطيرة، وفق ذات المصالح.

وتم التكفل بعلاج ستة ضحايا بموقع الحادث من قبل عناصر الحماية المدنية، فيما نقل ستة آخرون الى العيادة المتعددة الخدمات بحاسي لفحل.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث.