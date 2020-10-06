كشف الدولي الجزائري، جمال الدين بلعمري اليوم الثلاثاء، في أول تصريح له للموقع الرسمي لنادي أولمبيك ليون الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم أنه لاعب طموح وسيعمل جاهدا لفرض نفسه فوق أرضية الميدان.

وقال بلعمري خلال الفيديو الذي بثه الموقع الرسمي للنادي الفرنسي أنه يشكر المكلف بأعماله وكل الأشخاص الذين ساندوه خلال مشواره الكروي سواء بالجزائر أو خلال فترة احترافه بالبطولة السعودية مع نادي الشباب السعودي.

وأضاف قائلا "انضممت إلى فريق كبير تعود على لعب الأدوار الأولى خاصة في منافسة رابطة أبطال أوروبا أين بلغ الدور نصف نهائي"، وواصل حديثه "أنا لاعب طموح وسأعمل جاهدا لفرض نفسي فوق أرضية الميدان".

وأعلن نادي ليون الفرنسي يوم الإثنين، تعاقده مع جمال الدين بلعمري، مدافع الشباب السعودي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم واحد، قابل للتجديد.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي "يعلن أولمبيك ليون عن وصول المدافع الدولي الجزائري، والفائز بكأس الأمم الإفريقية 2019 جمال بلعمري من نادي الشباب السعودي".

وذكر بيان النادي الفرنسي، أنه تعاقد مع بلعمري البالغ من العمر 31 عاما، لمدة عام قابل للتجديد، لتعويض رحيل المدافع يواكيم أندرسن، الذي انتقل إلى صفوف فولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم.