أعلنت سفارة تونس بالجزائر، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن برمجة رحلة إجلاء للمواطنين التونسيين المقيمين بالجزائر يوم 19 أكتوبر الجاري عبر المعبر الحدودي أم الطبول.

وأوضحت السفارة أنه تقرر تنظيم عملية إجلاء لفائدة كافة المواطنين التونسيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن دون الخضوع لإجراء الحجر الصحي الإجباري وذلك صبيحة يوم 19 أكتوبر 2020 عبر المعبر الحدودي أم الطبول.

وحددت السفارة التونسية الشروط الواجب توفرها في المواطنين الراغبين في العودة إلى تونس. حيث يشترط عليهم التسجيل لدى المصالح القنصلية التابعة للسفارة قبل تاريخ 11 أكتوبر 2020. وذلك عبر الرابط الإلكتروني : ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb5oZukGwBb-V6za5hlwzAEjX8OoEDHeSIYbYBSa3rFIWYqg/viewform.

كما دعت السفارة المواطنين الذين سبق وتم تسجيلهم من تأكيد رغبتهم في العودة إلى تونس عبر الاتصال بأرقام هاتف السفارة التالية: 023527662/023527661/0235