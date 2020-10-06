تمكنت الشرطة القضائية للأمن الخارجي لبن عبد المالك رمضان (مستغانم) من الإطاحة بعصابة أحياء متكونة من 8 أشخاص تقوم بتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء هذا السلك الأمني.

وأوضح المكلف بالإعلام بالأمن الولائي الملازم الأول للشرطة بشير بلقاسم لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم توقيف ستة أفراد من هذه العصابة أمس الإثنين بعد معلومة مفادها أنهم يتشاجرون بأحد أحياء بلدية بن عبد المالك رمضان (شرق مستغانم) باستعمال عصي خشبية وقضيب حديدي.

وأفضت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية إلى أن أفراد هذه العصابة كانوا يدبرون لعملية هجرة غير شرعية انطلاقا من أحد شواطئ هذه البلدية يضيف ذات المصدر.

وتبين أن الشجار الذي نشب بين المشتبه فيهم كان بسبب خلاف بينهم وبين مجموعة من المرشحين للهجرة غير الشرعية الذين تم النصب عليهم وسلبهم أموالهم وخاصة أن هذه العصابة اعتادت في وقت سابق استقبال وإيواء أشخاص مع تنظيم لهم عمليات للإبحار السري وبتهمة تكوين عصابة أحياء وتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين قبل تقديمهم لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي فيما لا تزال الأبحاث متواصلة عن المشتبه فيهما الفارين كما أشار إليه المصدر.