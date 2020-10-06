دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الثلاثاء، المكتتبين المسجلين في برنامج الترقوي العمومي للتقرب من مصالحها التجارية لتسديد الشطر الثاني من مستحقات السكن.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن المكتتبين المعنيين الذين سدّدوا الشّطر الأول من مستحقات المسكن، ولم يسددوا بعد الشطر الثاني التقرب من مصالحها التجارية على مستوى المديرية العامة بسعيد حمدين الجزائر العاصمة، وهذا بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر.

وأضاف ذات البيان، أما المكتتبين في باقي ولايات الوطن فدعتهم المؤسسة إلى التقرب من المديريات الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في أقرب الآجال الممكنة وهذا قصد تمكينهم من اختيار مواقعهم السكنية .