وقع المهاجم قدور شريف شاكر، أمس الإثنين، عقدا يربطه مع فريقه الجديد شبيبة القبائل لمدة ثلاث سنوات.

وكشفت شبيبة القبائل عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، إن المهاجم الجديد "للكناري" قادم من فريق أولمبي الشلف يبلغ عمره 23 سنة يعتبر من بين هدافي أولمبي الشلف .

للإشارة سبق للمناجير العام للشيبة كمال عبد السلام إعلانه في ندوة صحفية عقدها بمقر النادي منذ حوالي شهر أن عملية استقدام اللاعبين قد فصل فيها، ويبقى فقط المجال لاستقدام مهاجم من أحد الأندية .