نفذت محافظة المطار الدولي بالشلف، صباح اليوم، مناورة ميدانية لاختبار مدى جاهزية فرق مصالح الإنقاذ والتدخل في حالة مواجهة أي طارئ.

المناورة تمثلت في اكتشاف قنبلة داخل سيارة بموقف المطار. حيث انفجرت أثناء تواجد عدد من المسافرين يهمون بمغادرة المطار مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابة آخرين بجروح.

وقد تدخلت مصالح الأمن والدرك الوطنيين وأفراد الحماية المدنية بعتادهم لإخماد النيران وإجلاء المصابين باتجاه المستشفيات قصد العلاج بعد تلقيهم الإسعافات الأولية. وتهدف هذه المناورة الميدانية، حسب محافظ أمن المطار، إلى تحسين مستوى أداء فرق الطوارئ وتفعيل آلية التواصل بين الشركاء داخل المطار تنفيذا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأكد محافظ المطار س. تملولت أنه بالموازاة مع التدخل لإسعاف الضحايا وتطويق موقع الحادث يلتزم بقية الشركاء بضمان سيرورة الرحلات الجوية وعدم تعطيلها. وأظهرت هذه المناورة جاهزية كبيرة للأفراد والأطقم المشاركة في هذا التدخل الافتراضي سواء في مجال الدفاع أو الإجلاء للضحايا مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الذي أعقب هبوط طائرة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مرسيليا الفرنسية.