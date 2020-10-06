ستشهد بعض بلديات المقاطعتين الإداريتين لسيدي امحمد وباب الوادي غدا الأربعاء انقطاعا للماء الشروب بصفة جزئية أوكلية بسبب قيام مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" بأشغال الصيانة على مستوى أحد هياكل التخزين.

وأفادت مصالح ولاية الجزائر اليوم الثلاثاء في بيان عبر موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن انقطاع التزود بالماء الشروب بصفة كلية أوجزئية سيكون يوم الأربعاء بداية من الساعة السادسة مساء(18:00) إلى غاية صبيحة يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحا(08:00)، بسبب القيام بأشغال الصيانة على مستوى أحد هياكل التخزين ستستأنف خدمة التزويد بالمياه تدريجيا صبيحة يوم الخميس.

وأوضحت مصالح ولاية الجزائر أن انقطاع الماء سيمس بلدية وادي قريش بصفة كلية، بلدية باب الوادي، بصفة جزئية، بلدية القصبة، بصفة جزئية أيضا وبلدية الجزائر الوسطى بصفة جزئية كذلك. وأضاف ذات المصدر أن مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" ستسخر صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه، بالإضافة إلى برنامج خاص للتوزيع سيتم وضعه بالتنسيق مع السلطات المعنية.

كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.