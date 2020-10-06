شنّ عشرات عمال عقود ما قبل التشغيل، صباح اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر ولاية غليزان، مطالبين بالإدماج في مناصبهم. ويشتغل المحتجون في المؤسسات التربوية وغيرها من القطاعات منذ عدّة سنوات ويطالبون بالترسيم الشّامل دون قيد أو شرط لكل فئات العقود بالإضافة إلى التعويض بأثر رجعي لسنوات العمل منذ بداية العقد الثاني. كما طالبوا باحتساب سنوات العمل في التقاعد.

وألحوا على ضرورة فرض أولوية الترسيم لعمال عقود ما قبل التشغيل على مستوى كل القطاعات، والاعتراف بهم كشريك اجتماعي في كل حوار يعني هذه الفئة. كما احتج عمال عقود ما قبل التشغيل الموقوفون عن العمل بسبب الدّارسة، منددين بالتأخر في تفعيل عقود عملهم وإدراجهم ضمن قوائم المدمجين في الدفعة الأولى.

وهذا بعد أن أوصدت في وجوههم الأبواب التي طرقوها إعادة تفعيل عقودهم وإدراجهم ضمن قوائم المدمجين في الدفعة الأولى. وأكدوا بأنهم ظلموا من خلال سياسة تطهير قوائم المستفيدين التي لم تطبق إلاّ بولايتهم. كما أكدوا بأنهم تقدموا بطعون على مستوى الولاية والوزارة الوصية ولم تشفع لهم الوقفات الاحتجاجية لدى المسؤولين لاحتواء المشكل المطروح.