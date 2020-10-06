أوقفت مصالح أمن دائرة منصورة بتلمسان مروجا للمخدرات من داخل مسكنه، وحجزت 17 غراما من الكيف المعالج على شكل قطع مهيأة للترويج و4 أسلحة بيضاء محظورة.

ومكّن التحقيق الأمني مع الموقوف البالغ من العمر 36 سنة، من تحديد هوية ممونه البالغ من العمر 31 سنة، الذي تم تفتيش مسكنه بالتنسيق مع المحكمة وحجز 22 غراما من المخدرات و164 قرص من نوع باركينان، و10 أقراص من نوع باكستين، و7 أقراص من نوع بريزيفا، بمجموع 181 قرص مهلوس، و 4 قارورات من محلول كلونا، ومبلغ مالي، ومقص صغير الحجم، و3 أسلحة بيضاء صغيرة الحجم تستعمل في تقطيع المخدرات، علبة فارغة من المؤثر العقلي كيتيل، بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما، اليوم الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.