تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري 11 في غليزان من توقيف شخص و حجز كمية من المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة،وهذا على إثر معلومات وردت إلى ذات المصلحة تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المشروبات الكحولية في وضح النهار على مستوى أحد الأماكن المشبوهة.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيه من خلال تتبعه تم توقيفه وتفتيشه ومسكنه،أين تم حجز 190 قرص مهلوس ووحدات من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي يعد من عائدات الترويج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وفي نفس السياق تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الحمادنة من توقيف شخصين وحجز كمية من المشروبات الكحولية بعد توقيف سيارة وتفتيشها حيث تم حجز 190 وحدة من المشروبات الكحولية، ومبلغ مالي كان بحوزة أحد الموقوفين من عائدات الترويج.

وفي سياق متصل، أوقفت الشرطة القضائية لأمن عمي موسى شخصا كان يحوز على كمية معتبرة من المخدرات والمهلوسات، وقد أحيل ملفهم القضائي أمام وكيل الجمهورية.