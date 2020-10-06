اختارت شبيبة القبائل مدينة اقبو بولاية بجاية لخوض تربصها التحضيري الثالث، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

و اوضحت الادارة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على فايسبوك : "النادي وصل مساء الاثنين لأقبو وبعدها طلب الطاقم الفني من اللاعبين إجراء تمارين خفيفة للاسترخاء."

وبدأت الامور التحضيرية الجدية لزملاء رزقي حمرون اليوم, حيث برمج الطاقم الفني لهذا الثلاثاء حصتين تدريبيتين بملعب اقبو، علما و أن التدريبات ستكون دون جمهور طيلة مدة التربص.

من ناحية أخرى، اعلن "الكناري" عن التعاقد لمدة ثلاث سنوات مع سادس لاعب جديد في هذا الميركاتو الصيفي، وهو قدور شريف شاكر، المهاجم السابق لجمعية الشلف والبالغ من العمر 23 سنة.