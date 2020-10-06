يواصل منحى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر منحاه التنازلي حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار تسجيل 129 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية (134 إصابة في اليوم السابق) ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 52399 حالة.

وأضاف نفس المتحدث أن عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" بلغ الخمسة في آخر 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1773 حالة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 36763 حالة بعد تسجيل 91 حالة تعافي جديدة، كما يتواجد 25 مريضا في العناية المركزة.