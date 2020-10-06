تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالآتي:

الجزائر : 5.930 (28)

البليدة : 4.214 (3)

وهران : 4.015 (9)

سطيف : 3.263 (0)

باتنة : 1.943 (15)

بجاية : 1.880 (1)

قسنطينة : 1.681 (2)

عنابة : 1.497 (3)

تيبازة : 1.441 (4)

تلمسان : 1.351 (3)

تيزي وزو : 1.338 (8)

المسيلة : 1.337 (5)

البويرة : 1.325 (2)

بسكرة : 1.320 (2)

ورقلة : 1.300 (0)

الجلفة :1.203 (1)

جيجل : 1.150 (13)

الوادي : 1.106 (0)

بومرداس : 1.089 (8)

تبسة : 982 (3)

تيارت : 951 (2)

المدية : 803 (2)

عين الدفلى : 776 (0)

مستغانم : 767 (1)

أم البواقي : 735 (0)

الأغواط : 697 (0)

سكيكدة : 694 (3)

عين تموشنت : 688 (1)

أدرار : 646 (0)

خنشلة : 598 (1)

قالمة : 537 (1)

سوق أهراس : 444 (2)

غرداية : 439 (0)

ميلة : 432 (3)

تيسمسيلت : 432 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس :420 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 334 (1)

الطارف : 307 (2)

نعامة : 264 (0)

الشلف : 240 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 213 (0)

تندوف : 205 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 136 (0)

سعيدة : 72 (0)