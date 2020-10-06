كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
6 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الyلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالآتي:

 

الجزائر : 5.930      (28)

البليدة : 4.214        (3)

وهران : 4.015       (9)

سطيف : 3.263      (0)

باتنة : 1.943        (15)

بجاية : 1.880         (1)

قسنطينة : 1.681      (2)

عنابة : 1.497        (3)

تيبازة : 1.441        (4)

تلمسان : 1.351     (3)

تيزي وزو : 1.338     (8)

المسيلة : 1.337         (5)

البويرة : 1.325        (2)

بسكرة : 1.320         (2)

ورقلة : 1.300         (0)

الجلفة :1.203         (1)

جيجل : 1.150      (13)

الوادي : 1.106       (0)

بومرداس : 1.089    (8)

تبسة : 982           (3)

تيارت : 951        (2)

المدية : 803          (2)

عين الدفلى : 776   (0)

مستغانم : 767       (1)

أم البواقي : 735     (0)

الأغواط : 697      (0)

سكيكدة : 694        (3)

عين تموشنت : 688      (1)

أدرار : 646        (0)

خنشلة :  598     (1)

قالمة : 537       (1)

 سوق أهراس : 444     (2) 

غرداية : 439   (0)

ميلة : 432     (3)

تيسمسيلت : 432     (0)

برج بوعريريج : 422   (0)

سيدي بلعباس :420    (0)

بشار : 348       (0)

مـعـسـكـر : 334    (1)

الطارف : 307     (2)

النعامة : 264       (0)

الشلف : 240      (0)

البيض : 232      (0)

غليزان : 213    (0)

تندوف : 205    (0)

تمنراست : 202    (0)

إليزي : 136       (0)

سعيدة : 72        (0)

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