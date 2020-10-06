كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الyلكتروني، اليوم الثلاثاء.
وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالآتي:
الجزائر : 5.930 (28)
البليدة : 4.214 (3)
وهران : 4.015 (9)
سطيف : 3.263 (0)
باتنة : 1.943 (15)
بجاية : 1.880 (1)
قسنطينة : 1.681 (2)
عنابة : 1.497 (3)
تيبازة : 1.441 (4)
تلمسان : 1.351 (3)
تيزي وزو : 1.338 (8)
المسيلة : 1.337 (5)
البويرة : 1.325 (2)
بسكرة : 1.320 (2)
ورقلة : 1.300 (0)
الجلفة :1.203 (1)
جيجل : 1.150 (13)
الوادي : 1.106 (0)
بومرداس : 1.089 (8)
تبسة : 982 (3)
تيارت : 951 (2)
المدية : 803 (2)
عين الدفلى : 776 (0)
مستغانم : 767 (1)
أم البواقي : 735 (0)
الأغواط : 697 (0)
سكيكدة : 694 (3)
عين تموشنت : 688 (1)
أدرار : 646 (0)
خنشلة : 598 (1)
قالمة : 537 (1)
سوق أهراس : 444 (2)
غرداية : 439 (0)
ميلة : 432 (3)
تيسمسيلت : 432 (0)
برج بوعريريج : 422 (0)
سيدي بلعباس :420 (0)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 334 (1)
الطارف : 307 (2)
النعامة : 264 (0)
الشلف : 240 (0)
البيض : 232 (0)
غليزان : 213 (0)
تندوف : 205 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 136 (0)
سعيدة : 72 (0)