أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن سكيكدة شخصا بحوزته بندقيتي صيد من عيار 16 مم من الصنف الـ5 غير مرخص بها إضافة إلى كمية من المخدرات والأقراص الهلوسة، وأسلحة بيضاء ، المشتبه فيه ينحدر من بلدية أمجاز الدشيش جنوبي سكيكدة.

واستنادا الى خلية الصحافة لأمن سكيكدة فإن العثور على البندقيتين كان إثر تفتيش منزل المشتبه فيه الذي أحيل اليوم الثلاثاء على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش سكيكدة الذي اصدر في حقه امر ايداع بتهمة حيازة اسلحة من الصنف الـ5 والسادس بدون مبرر شرعي وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع .

في ذات السياق تمكنت ذات الفرقة من معالجة قضية تتعلق بحيازة المشروبات الكحولية أين مكنت العملية من حجز أكثر من 700 وحدة من المشروبات الكحولية وهذا بمدينة سكيكدة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال القضية.