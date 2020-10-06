أكد الدولي الجزائري اسلام سليماني، غير المرغوب فيه مع نادي ليستر سيتي الانجليزي والمتعاقد معه حتى شهر جوان 2021، اليوم الثلاثاء في حوار لمجلة "فرانس فوتبول" أن "الوضعية الحالية التي يتواجد فيها، ورغم صعوبتها، تلائمه لأنه مطالب بتقديم مردود افضل".

فبخصوص استبعاده عند مجيئ المدرب روبير مورينو، خلفا لليوناردو جارديم في صفوف موناكو الموسم الفارط، ذكر سليماني أنه يعيش من أجل التحدي. "في قرارة نفسي، أنا في حاجة الى ذلك. ربما يكون مورينو قدم لي خدمة جليلة باستبعادي فهذه الوضعية تلائمني لأنني مطالب بتقديم مردود افضل".

وأضاف: "موناكو أعاد لي ذوق كرة القدم، بعد تجربتي الصعبة في تركيا، واعتبر هذه الفترة من بين أحسن التجارب التي اجتزتها في حياتي".

فعلى الرغم من مكوثه حاليا في ليستر سيتي، إلا أن أبواب فترة الانتقالات الصيفية مازالت مفتوحة في عدد من البلدان، اأن بالإمكان التعاقد مع أحد الأندية هناك. كما أن لاعب شباب بلوزداد سابقا لم يفقد الأمل في إقناع المدرب بريندان رودجرس لإدخاله في حساباته، سيما وأن ليستر سيلعب على ثلاث جبهات هذا الموسم (كأس انجلترا والبطولة والدوري الأوروبي).

وبسبب الوضعية الحالية لهداف المنتخب الجزائري، فإن المدرب الوطني جمال بلماضي لم يستدعه للمباراتين الوديتين أمام نيجيريا (9 أكتوبر بالنمسا) والمكسيك (13 اكتوبر بهولندا).